Brote de tosferina en la Comarca Ngäbe-Buglé: Menores son los más afectados

El Ministerio de Salud de Panamá ha confirmado 15 casos de tosferina en la comarca Ngäbe-Buglé, específicamente en las áreas de Soloy, Quebrada Caña y Cerro Miel. La mayoría de los afectados son menores de 14 años, quienes no han recibido la vacuna contra la enfermedad o tienen su esquema de vacunación incompleto.

Blas Armien, jefe nacional del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, detalló que, además de estos casos, hay uno adicional relacionado por nexo epidemiológico. También confirmó la muerte de una paciente de 17 años, cuyo caso aún está bajo investigación.

La tosferina, que inicialmente se presenta como un resfriado común, puede progresar rápidamente a episodios de tos severa, especialmente en niños pequeños. En los casos más graves, especialmente en bebés, los síntomas pueden incluir dificultad para respirar, un color azulado o grisáceo en la piel, vómitos y un característico sonido de "silbido" al inhalar después de toser.

Armien hizo un llamado urgente a vacunar a los niños menores de un año y a los niños de 1 a 4 años, así como a los adultos, ya que la vacuna es gratuita y segura. Además, recalcó que la tosferina no se transmite por picaduras de insectos ni por contacto con animales, sino a través de las pequeñas gotas de fluido que una persona infectada con la bacteria que libera al toser o estornudar.

El jefe de Epidemiología detalló que la tosferina tiene un período de incubación de aproximadamente siete días antes de que se desarrollen los síntomas completos. En cuanto al tratamiento, explicó que incluye antibióticos para eliminar la bacteria y medidas de apoyo para aliviar los síntomas.

Por último, Armien subrayó la importancia de seguir normas básicas de higiene, como el lavado frecuente de manos y el uso de tapabocas, para reducir la propagación de la enfermedad.



Recalcó que el Ministerio de Salud mantiene vigilancia epidemiológica ante la alerta por el brote de tosferina en la zona comarcal, además de haber implementado acciones preventivas en las comunidades afectadas.

