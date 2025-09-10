¿Busca trabajo? Chequea las plazas aquí

¡Buenas noticias para los que buscan empleo! El Mitradel anunció que a través de la bolsa electrónica de Empleos Panamá ya están disponibles más de 1,500 plazas de trabajo reales y bien pagadas para panameños en distintas provincias.

Entre las vacantes destacan puestos como asistente administrativo de ventas, picker, técnico en prevención de riesgos, analista de datos, inspector ambiental, asesor de camiones, jefe de taller, ingeniero civil, desarrollador de software, técnico instalador, entre otros.

Los trabajos están distribuidos en Panamá, Colón, Panamá Oeste y Herrera, y abarcan desde áreas técnicas, administrativas, comerciales y de ingeniería, hasta cargos de supervisión y gerencia.

Aquí te dejamos las plazas destacadas por área:

Panamá

Asistente administrativo de ventas: Soporte en gestión de ventas y CRM.

Soporte en gestión de ventas y CRM. Picker / Preparador: Manejo de pedidos y bodega.

Manejo de pedidos y bodega. Técnico en prevención de riesgos laborales: Seguridad eléctrica y ocupacional.

Seguridad eléctrica y ocupacional. Analista de datos: Dashboards, indicadores y gestión estadística.

Dashboards, indicadores y gestión estadística. Inspector ambiental: Auditoría y cumplimiento ambiental.

Auditoría y cumplimiento ambiental. Asesor de camiones livianos y pesados: Ventas de camiones y repuestos.

Ventas de camiones y repuestos. Asistente de ingeniería comercial: Control de proyectos.

Control de proyectos. Jefe de taller maquinaria amarilla: Supervisión de técnicos y operaciones pesadas.

Supervisión de técnicos y operaciones pesadas. Desarrollador Java Junior: Programación y soporte en SQL y Spring Boot.

Programación y soporte en SQL y Spring Boot. Ingeniero de software: Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en PowerBuilder y C.

Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en PowerBuilder y C. Gerente de categorías de la demanda: Planificación estratégica de la demanda.

Planificación estratégica de la demanda. Líder de montaje: Supervisión de grúas torre y elevadores.

Supervisión de grúas torre y elevadores. Desarrollador de sistemas con conocimiento de planilla: Soluciones tecnológicas administrativas.

Soluciones tecnológicas administrativas. Técnico de planta: Mantenimiento y operación de equipos industriales.

Mantenimiento y operación de equipos industriales. Customer services / Operaciones de importación: Atención al cliente y logística.

Colón

Ayudante general: Limpieza, movilización de mercancía y apoyo comercial.

Limpieza, movilización de mercancía y apoyo comercial. Supervisor de operaciones – Bodega 3PL: Manejo de inventario, carga y despacho.

Panamá Oeste

Ingeniero civil: Construcción y supervisión de obras.

Construcción y supervisión de obras. Encargada de marketing: Manejo de redes sociales, audiovisual e IA.

Herrera