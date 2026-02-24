Nacional - 24/2/26 - 07:52 PM

Buscan penalizar hasta con 6 años de cárcel usar máscara en protestas

El texto también establece que si esa conducta facilita, encubre o propicia delitos contra la vida, la integridad personal, el patrimonio o la administración pública,

 

Por: Redacción / Crítica -

El Consejo de Gabinete dio luz verde este martes para que la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, presente ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley No. 8-26. La propuesta busca añadir el artículo 169-A al Código Penal. El tema ya camina hacia el debate legislativo.

Actualmente, el artículo 169 del Código Penal establece que quien impida ilegalmente una reunión pacífica y lícita enfrenta prisión de uno a tres años, o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana. Si se trata de un servidor público, la pena sube de dos a cuatro años de prisión. Esa norma ya está vigente.

El nuevo artículo 169-A plantea sancionar a quien, durante una manifestación, protesta u otra concentración pública, use capuchas, pasamontañas, máscaras u otros medios para ocultar total o parcialmente el rostro, cuando el propósito sea provocar, realizar o incitar actos de violencia, intimidación u odio. La sanción propuesta es de dos a cuatro años de prisión.

El texto también establece que si esa conducta facilita, encubre o propicia delitos contra la vida, la integridad personal, el patrimonio o la administración pública, la pena aumentará de cuatro a seis años de prisión, sin perjuicio de la sanción que corresponda por el delito cometido. 

El proyecto deberá ser discutido ahora en la Asamblea.

