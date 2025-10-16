Cadena perpetua: Mulino muestra apoyo pero llama a análisis cuidadoso

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió a la posibilidad de establecer la cadena perpetua en Panamá para castigar crímenes de extrema gravedad, como el femicidio. Aunque no adelantó una postura definitiva, aclaró que la Constitución no prohíbe esta pena, a diferencia de la pena de muerte.

“Inédito, este país no prohíbe la pena de cadena perpetua, sí la de muerte por Constitución”, afirmó el mandatario al ser consultado sobre el tema.

Mulino destacó que Panamá ya ha dado pasos importantes para aumentar las penas por delitos graves, mencionando como ejemplo el incremento a 50 años de prisión para casos de femicidio y otros crímenes especialmente violentos.

“Quiero pensar que, en gran medida, el aumento que se ha dado en el Código Penal para delitos muy graves —como el femicidio, que vivimos a cada rato como un problema social— puede compensar en parte”, expresó.

“Mi simpatía está con el proyecto de ley impulsado en la Asamblea Nacional. Lo digo sin ambages. Este tipo de personas que cometen crímenes atroces no tienen derecho ni a vivir”, afirmó el presidente en referencia a los casos de violencia extrema.

No obstante, Mulino enfatizó que esperará la discusión legislativa antes de emitir una postura definitiva. Si la propuesta es aprobada en la Asamblea, será evaluada junto con magistrados de la Corte Suprema de Justicia antes de su eventual sanción o veto.

“Habrá que ver cómo la Asamblea elabora el texto. Antes de calificarlo, lo revisaré con los jueces de la Corte”, puntualizó.

Mulino sobre nueva unidad legal querellante: “No es una Procuraduría paralela”

En medio del debate generado por la reciente creación de una unidad legal con facultades para actuar como querellante en casos de corrupción, Mulino aclaró algunos puntos sobre esta iniciativa.

Destacó que esta nueva figura busca fortalecer la defensa de los intereses del Estado en procesos penales relacionados con delitos contra la administración pública, y enfatizó que no se trata de crear una “Procuraduría paralela”, como han señalado algunos críticos.

“No contraté una firma de abogados para perseguir a mis enemigos políticos como hizo el expresidente Juan Carlos Varela con su procuradora. Recalcó que esto no es una procuraduría paralela”.

“La intención es que esta unidad actúe como representante directo de la institución afectada por el delito, promoviendo acciones resarcitorias y garantizando un seguimiento más riguroso de los casos, sin duplicar funciones ni generar organismos innecesarios”, explicó Mulino.

Esta unidad legal fue impulsada tras múltiples quejas ciudadanas por la aparente impunidad en procesos contra personas de alto perfil, quienes a menudo enfrentan procesos largos que terminan en medidas como la firma periódica, sin sanciones ejemplares.

Adelantó que surgió en una reunión con la participación de diversos ministros y autoridades judiciales, para analizar la iniciativa cuyo objetivo de construir un mecanismo efectivo para combatir la corrupción y proteger los intereses del Estado.

Con esta medida, se busca evitar que los procesos penales queden estancados y que los responsables de delitos administrativos puedan eludir la justicia, restaurando la confianza pública en las instituciones.

Mulino concluyó subrayando que la unidad legal será un complemento necesario para el sistema judicial, trabajando en armonía con las instituciones existentes y sin interferir en sus competencias.

Presión de Estados Unidos y retiro de visas

El presidente José Raúl Mulino confirmó que tiene información sobre una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos en Panamá que amenaza a panameños por mantener relaciones con la República Popular de China con la posible revocación de visas.

“Eso no es coherente con una buena relación que yo aspiro a mantener con Estados Unidos... ellos son libres de poner y quitar visas a quien quieran, pero no amenazando: si no haces esto, te quito la visa”, declaró Mulino.

El mandatario indicó que no sabe si realmente se han retirado visas, pero enfatizó que el conflicto bilateral entre Estados Unidos y China “no atrae a Panamá”.

El mandatario recordó que Panamá mantiene relaciones con China, las cuales “no fueron un invento” suyo y que todos en el país conocen cómo “llegaron, pero están allí”.

Asimismo, enfatizó que en múltiples ocasiones ha solicitado que Panamá no sea arrastrado al conflicto bilateral entre Estados Unidos y China.

Crisis en nombramiento para internado de médicos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este que Panamá ha duplicado la cantidad de médicos internos, pasando de 330 a 650, en respuesta al incremento en la oferta académica de las universidades que imparten la carrera de Medicina.

Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario reconoció que el país enfrenta una escasez estructural de médicos y especialistas, una problemática que también afecta a otros sistemas de salud a nivel global.

“El menor desafío es construir un hospital. Lo verdaderamente difícil es contar con médicos y, especialmente, especialistas capacitados para atender a la población”, indicó Mulino.

El presidente explicó que este aumento en los cupos permitirá ampliar la cobertura médica en los hospitales públicos, especialmente en aquellas áreas donde la demanda supera la capacidad actual de atención. Además, señaló que el Gobierno trabaja en la creación de más residencias médicas para que los profesionales puedan completar su formación sin salir del país.

“Queremos incrementar anualmente el número de residencias, garantizando que los jóvenes médicos tengan oportunidades reales para especializarse”, afirmó.

Mulino también destacó los esfuerzos que realiza la Secretaría de Asuntos Sociales de la Presidencia, junto con la Oficina de la Primera Dama, para apoyar a niños con enfermedades cardiovasculares graves que no pueden ser atendidos en Panamá.

“Ayer aprobamos apoyos económicos significativos para enviar a Colombia a varios niños con problemas cardíacos. O los ayudamos, o mueren antes de poder vivir plenamente”, expresó.

Finalmente, el mandatario insistió en la importancia de fortalecer los convenios internacionales y los programas de capacitación médica para asegurar que Panamá cuente con profesionales altamente capacitados, capaces de responder a las necesidades del sistema público de salud.

Mulino destaca respaldo legislativo tras aprobación de magistrados de la CSJ

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reconoció este jueves el respaldo de la Asamblea Nacional tras la ratificación de Gisela Agurto y Carlos Villalobos como magistrados principales de la Corte Suprema de Justicia, un proceso que calificó como un ejemplo de respeto institucional y voluntad política.

“Debo reconocer el aporte de la Asamblea Nacional en la ratificación de los dos magistrados propuestos por mi persona a esa cámara legislativa”, expresó el mandatario, tras conocerse que 65 diputados votaron a favor de la designación.

Mulino destacó que este proceso demuestra que “cuando hay voluntad política y buena fe, un presidente puede actuar en concordancia con la Constitución sin pasarle por encima a nadie”, subrayando que con ello “quedan archivados los pactos para cogobernar en el país”.

Asimismo, anunció que el próximo martes, tras la reunión del Consejo de Gabinete, dará a conocer los nombres de los magistrados suplentes que completarán el pleno de la Corte Suprema. Según indicó, ya ha realizado consultas previas en torno a esos futuros nombramientos.

Visita oficial del presidente de Paraguay

Mulino también informó que el próximo 20 de octubre, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, realizará una visita oficial a Panamá en el marco del fortalecimiento de los lazos bilaterales y la cooperación regional.

“Santiago ha demostrado con Panamá un gran afecto, amistad sincera, y fue uno de los padrinos de Panamá en el Mercosur”, destacó el mandatario.

Como parte de la agenda, Peña ofrecerá una exposición ante la Asamblea Nacional, centrada en temas de integración latinoamericana y el rol del Mercosur.

Gabinete ampliado en Veraguas

Durante la conferencia, el presidente anunció que el próximo jueves 23 de octubre celebrará un Consejo de Gabinete ampliado en Santiago de Veraguas, desde donde transmitirá su tradicional conferencia de prensa semanal.

Cobro de tasa aeroportuaria en Río Hato

Mulino fue enfático al referirse a una situación detectada en el aeropuerto de Río Hato, donde, según denunció, algunos propietarios de aeronaves privadas se niegan a pagar la tasa aeroportuaria correspondiente.

“Tuve una queja que yo no sabía... Le dije al gerente que, por orden mía, cobre la tasa, que además es una guayaba. Tengo un avión que vale dos o tres millones de dólares y no quiero pagar 30 dólares por aterrizar ahí, soy un runcho”, manifestó con tono directo y crítico.

El presidente reiteró que el cobro se aplicará sin excepción a todos los usuarios de la terminal aérea.

Construcción de dormitorios universitarios en alianza con la UTP

Mulino anunció este jueves un ambicioso proyecto de infraestructura educativa destinado a mejorar las condiciones de alojamiento para estudiantes universitarios en todo el país.

Durante la conferencia de prensa, informó que, en coordinación con la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), el Gobierno construirá dormitorios accesibles para beneficiar a más de 800 estudiantes. La iniciativa contempla un edificio de gran capacidad en el campus central de la UTP, en la ciudad capital, y seis edificios adicionales en sedes regionales de la universidad en el interior del país.

“Vamos a construir dormitorios accesibles para los estudiantes universitarios. Son dos iniciativas de alojamiento estudiantil que ampliarán la oferta de residencia para unos 830 estudiantes a nivel nacional”, declaró el mandatario.

Mulino explicó que los fondos destinados a este proyecto provendrán de recursos originalmente previstos para la creación de la Ciudad Universitaria, una de sus propuestas de campaña. Sin embargo, señaló que dicho proyecto resultó inviable por la falta de colaboración del rector de la Universidad de Panamá.

“Esa ciudad va a ser difícil hacerla, no por falta de entusiasmo y deseo del Órgano Ejecutivo, sino por la falta de cooperación del rector de la Universidad de Panamá. Flores no hubo manera. Hasta ahí lo dejo”, afirmó el presidente, aludiendo al rector Eduardo Flores Castro.