Caen seis extranjeros sin permiso laboral en operativo nocturno

En el operativo se identificaron a 3 peronas de nacionalidad venezolanas, dos de Colombia y una de República Dominicana.

 

Por: Redacción /Crítica

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) llevó a cabo un operativo nocturno este sábado en establecimientos comerciales del corregimiento de Bella Vista, donde se detectó la presencia de seis extranjeros trabajando sin el respectivo permiso laboral.

Durante el operativo se identificó a dos mujeres y un hombre procedentes de Venezuela, un hombre y una colombiana y un dominicano, todos en estatus laboral irregular.

El Mitradel procedió a levantar los informes correspondientes y emitió las providencias administrativas por el incumplimiento del régimen laboral vigente. Además anunció que continuará  desarrollando operativos de inspección en el pais.

