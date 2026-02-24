Nacional - 24/2/26 - 03:25 PM

Calle 50 va pa’ mejora: vecinos dieron el sí

El llamado proyecto de “Mejoramiento Urbano” forma parte del Plan de Desarrollo Integral del Distrito.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Alcaldía de Panamá presentó en audiencia pública el proyecto para meterle mano a la Ave. Nicanor de Obarrio, mejor conocida como Calle 50, en el tramo que va desde Vía Brasil hasta el Final de Calle 50 (Frente Marino)

La actividad reunió a residentes de Bella Vista y San Francisco, donde se explicaron los planos y el alcance de la obra. Allí mismo se respondieron preguntas sobre cómo quedaría la zona.

Tras la exposición de la Dirección de Planificación Urbana, los moradores levantaron la mano en señal de aprobación. Fue el visto bueno de quienes viven y caminan esa vía todos los días, una de las más transitadas del distrito.

La meta, según lo explicado, es recuperar espacios públicos como aceras, servidumbres, calles, parques y áreas verdes en ese eje urbano que mueve oficinas, comercios y residentes.

La intervención abarcará 2.29 kilómetros y tendrá una inversión estimada de B/.8 millones

El dinero saldrá de los fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Además, estará ligado a las obras de soterramiento de cables que ejecutará la Autoridad de los Servicios Públicos en el mismo tramo.

Entre los trabajos contemplados están la ampliación de aceras, arborización estratégica, iluminación moderna y mejoras en parques y áreas verdes. Según lo detallado en la audiencia, no se eliminarán carriles en la vía.

