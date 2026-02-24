Nacional - 24/2/26 - 04:08 PM

¡Sacudida en la frontera! Sismo 5.5 estremece Puerto Armuelles

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 19 kilómetros y se localizó en la región fronteriza Panamá–Costa Rica, específicamente 5 kilómetros al sur de Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí.

 

La tarde de este 24 de febrero de 2026 no fue tranquila en el occidente del país. Un sismo de magnitud 5.5 se registró a las 3:38 p.m., según el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 19 kilómetros y se localizó en la región fronteriza Panamá–Costa Rica, específicamente 5 kilómetros al sur de Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí.

El informe fue catalogado como PRELIMINAR, por lo que los datos podrían actualizarse en las próximas horas.

En sectores cercanos a la frontera el temblor fue percibido por residentes, especialmente en áreas próximas a Puerto Armuelles, donde más de uno salió a la calle tras el sacudón. Hasta el momento no se han informado daños ni víctimas.

Las autoridades mantienen el monitoreo mientras se espera información oficial adicional sobre este evento sísmico que volvió a recordar que Panamá también tiembla.

