Cámara de Comercio exige acción contra la corrupción

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) pidió a la Asamblea Nacional que avance de una vez con los proyectos de ley anticorrupción que siguen estancados.

Su presidente, Juan Alberto Arias, advirtió que la falta de acción envía “un mensaje equivocado” a los ciudadanos que aún creen en la justicia y la transparencia.

Arias señaló que la corrupción se ha vuelto uno de los principales obstáculos para el desarrollo del país. “Llevamos años hablando del tema, pero seguimos sin verla enfrentada con la firmeza que merece”, expresó.

El dirigente empresarial recordó que la corrupción afecta directamente la economía, la inversión y el empleo. “La corrupción erosiona la confianza, frena la inversión local y extranjera, impide la creación de empleos y resquebraja las oportunidades de desarrollo”, dijo.

Actualmente, 13 anteproyectos y 7 proyectos de ley en materia anticorrupción siguen sin discutirse en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, lo que calificó como una “grave omisión del Estado”.

Arias también cuestionó la falta de voluntad política y acusó a ciertos diputados de frenar los avances. “Una minoría se ha convertido en un obstáculo para una causa que debería unirnos como país. La corrupción no distingue colores ni ideologías, pero sus efectos alcanzan a todos por igual”, advirtió.

Finalmente, la Cciap reiteró su llamado a la acción. “Panamá merece instituciones fuertes, funcionarios íntegros y una sociedad que no tolere la impunidad”, concluyó Arias. “Cada día de retraso envía un mensaje equivocado.”

Es hora de demostrar —dijo— que la honestidad sigue siendo el mejor camino y que la lucha contra la corrupción no puede esperar más.