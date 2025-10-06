Cámara de Comercio solicita destinar recursos a sectores estratégicos

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) destacó que resulta indispensable que los recursos del Estado se destinen a fortalecer sectores estratégicos y que se revisen con cuidado aquellas partidas que no aportan al bienestar ciudadano. “Destinar recursos a gastos innecesarios debilita la confianza y limita la sostenibilidad de las finanzas públicas”, destaca el gremio.

“Más allá de las cifras, lo que está en juego es la capacidad de nuestras instituciones para ejecutar con eficacia y cumplir lo que se promete. Un presupuesto que combine planificación sólida, transparencia y resultados visibles es lo que permitirá atender mejor las necesidades ciudadanas”, resaltó la CCIAP.

El gremio empresarial reconoció los avances alcanzados en el proceso de discusión del Presupuesto General del Estado para el 2026 y valoró el rol de la Asamblea y del MEF en abrir un espacio de diálogo y ajustes constructivos. “El presupuesto es una herramienta clave de política pública y debe servir para transformar recursos en bienestar tangible para la población”.

El Gobierno presentó un proyecto de Presupuesto General del Estado 2026 por B/.34,901 millones, lo que representa un incremento cercano a B/.4,181 millones respecto al modificado de 2025. “Dicho proyecto establece como prioridades la salud, la vivienda, el agua potable, la seguridad y las obras públicas”, indica la CCIAP.