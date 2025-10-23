Camión cargado de alimentos se vuelca en Loma Brígida
El conductor fue atendido en el lugar por personal paramédico, quienes realizaron su evaluación inicial para descartar posibles lesiones.
Un vehículo articulado que transportaba alimentos secos perdió el control y cayó en la cuneta central que divide los cuatro paños de la vía, en dirección hacia el interior del país, a la altura de Loma Brígida, en La Chorrera.
El conductor fue atendido en el lugar por personal paramédico, quienes realizaron su evaluación inicial para descartar posibles lesiones.
Unidades de los @bomberospanama llegaron al sitio y realizaron labores de limpieza de la vía debido al derrame de combustible ocasionado por el accidente, con el objetivo de restablecer la seguridad del tránsito en el área.