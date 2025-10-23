Camión cargado de alimentos se vuelca en Loma Brígida

Un vehículo articulado que transportaba alimentos secos perdió el control y cayó en la cuneta central que divide los cuatro paños de la vía, en dirección hacia el interior del país, a la altura de Loma Brígida, en La Chorrera.

El conductor fue atendido en el lugar por personal paramédico, quienes realizaron su evaluación inicial para descartar posibles lesiones.

Unidades de los @bomberospanama llegaron al sitio y realizaron labores de limpieza de la vía debido al derrame de combustible ocasionado por el accidente, con el objetivo de restablecer la seguridad del tránsito en el área.