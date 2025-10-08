Canal de Panam cierra el año con cifras récord y mirada al futuro

A pesar de los retos del clima y los vaivenes del mercado mundial, el Canal de Panamá cerró su año fiscal 2025 con números que confirman su papel como motor económico y orgullo nacional.

La vía interoceánica alcanzó ingresos históricos de B/.5,705 millones, un 14.4% más que en 2024.

Estos resultados reflejan algo más que cifras: muestran la confianza del mundo en la ruta panameña, administrada con eficiencia y visión.

En medio de un contexto global desafiante, el Canal logró una ganancia neta de B/.4,134 millones, superando en B/.372 millones lo proyectado y dejando claro que Panamá sigue siendo clave en el comercio marítimo internacional.

Durante el año fiscal, se registraron 13,404 tránsitos, un incremento del 19.3% respecto al año anterior.

De estos, 3,342 correspondieron a buques neopanamax y 10,062 a buques panamax, lo que evidencia la solidez de ambas rutas que conectan océanos, economías y oportunidades.

En total, el Canal manejó 489.1 millones de toneladas (CP/SUAB), un aumento del 15.6% frente a 2024.

El movimiento de contenedores y gas licuado de petróleo (LPG) fue clave en este desempeño, mientras que el segmento de graneleros mostró signos de recuperación.

Además, estrategias como el programa de cupos a largo plazo (LoTSA) y el “frontloading” aportaron ingresos adicionales, ayudando a compensar la baja en el tránsito de buques de gas natural licuado (LNG).

Con estos resultados, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) mira hacia 2026 con optimismo, preparándose para nuevas inversiones en capacidad hídrica y competitividad que asegurarán su sostenibilidad a largo plazo.