Canal es panameño y EE.UU. lo entiende, dice canciller

Estados Unidos entiende que la mejor forma de garantizar un canal abierto es que esté en manos panameñas.

 

Por: Redacción / Crítica -

El canciller Javier Martínez-Acha aseguró hoy que las relaciones entre Panamá y Estados Unidos se mantienen bajo el marco de respeto y cooperación entre ambos países.

El jefe de la diplomacia panameña explicó que las dos naciones han podido sentarse a hablar con franqueza y poner sus prioridades sobre la mesa.

“El Canal de Panamá es manejado de manera eficiente y neutral, abierto para todos los países. Estados Unidos entiende que la mejor forma de garantizar un canal abierto es que esté en manos panameñas y contando con cuatro millones de panameños como amigos”, sostuvo Martínez-Acha.

El canciller aprovechó la fecha para subrayar que el 9 de Enero no es un simple recuerdo, sino una lección viva que debe mantenerse presente en las nuevas generaciones. 

En ese sentido, recalcó la importancia de que en las escuelas se imparta la materia de Historia de las Relaciones entre Panamá y Estados Unidos, para que hechos como los de 1964 no pasen desapercibidos ni se borren con el tiempo.

