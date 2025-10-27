Canal invertirá $2,600 millones en dos nuevos puertos: obras arrancan en 2026

El Canal de Panamá anunció que prevé adjudicar en 2026 la concesión para desarrollar dos nuevos puertos, uno en cada lado de la vía interoceánica, con una inversión de 2,600 millones de dólares. Los proyectos estarían operativos a inicios de 2029, según informó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La ACP explicó que los nuevos puertos aumentarán la capacidad de transbordo actual de 9.5 millones de contenedores TEU a 14.5 millones por año.

“Esperamos adjudicar el contrato antes que termine 2026 y poder iniciar operaciones al principio de 2029”, dijo Rafael Pirro, oficial de Desarrollo de Actividades Conexas de la ACP.

Entre las 19 empresas invitadas a participar en esta primera ronda de acercamiento figuran APM Terminals, DP World, CMA CGM, Maersk Line, Hapag-Lloyd, COSCO y PSA International, entre otras.

El vicepresidente de Finanzas de la ACP, Víctor Vial, destacó que las concesiones serán por 20 años, con posibilidad de extensión, y que buscan asegurar que “el valor quede en Panamá y no en el extranjero”.

Según la ACP, la construcción de las terminales generará 8,100 empleos directos y cerca de 9,000 más cuando inicien operaciones.

El objetivo principal es aumentar la capacidad de transbordo de contenedores, ante una demanda que podría subir a 15 millones de TEUs en los próximos siete años.

Actualmente, en torno al Canal operan tres grandes puertos en el Atlántico (SSA Marine, Evergreen y CK Hutchison Holdings) y dos en el Pacífico (Panama Ports Company y PSA Panama International).

El Canal de Panamá, que conecta el Atlántico con el Pacífico, maneja entre 3% y 5% del comercio mundial, siendo Estados Unidos, China y Japón sus principales usuarios.



