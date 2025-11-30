Nacional - 30/11/25 - 03:35 PM

Canal mantiene cierre de muelle de Gamboa por vertidos controlados

Dicha decisión responde a la necesidad de realizar trabajos de limpieza en la zona, donde la fuerte corriente provocada por las lluvias ha arrastrado grandes cantidades de vegetación.

 

Por: Redacción / Web -

El Canal de Panamá informó que se mantiene activo el plan de vertidos controlados en la represa de Madden y que, por medidas de seguridad, continúa cerrado el muelle al área de Gamboa.

Además, la entidad advirtió que circular por el área representa un riesgo tanto para la ciudadanía como para los equipos que realizan las labores, ya que cualquier tránsito no autorizado podría interferir con los operativos y poner en peligro a quienes se acerquen al sitio.

 El Canal también reiteró su llamado a respetar las restricciones mientras avanzan los trabajos en la Cuenca, una zona clave para la operación hídrica de la vía interoceánica.

