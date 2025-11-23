Nacional - 23/11/25 - 10:55 AM

Cancelan desfile de Navidad en El Empalme por crimen del 19

La iglesia Católica Sagrado Corazón de Jesús tomará la batuta para levantar el árbol de Navidad

 

Por: Edwin Sánchez / Crítica -

La gente de El Empalme amaneció con una noticia que cayó pesada en el corazón del barrio.

 La Junta Comunal anunció la cancelación del desfile navideño 2025, una tradición que cada año ponía a las familias en la calle, a los niños a correr detrás de los carros alegóricos y a los vecinos a compartir aunque fuera un raspao.

El comunicado explica que un lamentable incidente de violencia ocurrido el pasado 19 de noviembre —hechos que afectaron directamente a miembros del corregimiento— llevó a tomar esta decisión. La Junta anuncio: “lamentamos profundamente lo ocurrido y priorizamos el bienestar de nuestra gente”.

En la madrugada del pasado 19 de noviembre mientras la comunidad celebraba el triunfo de la Selección Nacional de Fútbol frente a su rival de El Salvador, un hombre fue asesinado en un local de diversión. 

La iglesia Católica Sagrado Corazón de Jesús tomará la batuta para levantar el árbol de Navidad y mantener las decoraciones, porque la Navidad, al final, también es consuelo, unión y esperanza en medio de los momentos duros.

La Junta Comunal recalcó que su compromiso sigue firme: promover la paz, la empatía y apoyar a la comunidad. Pidieron comprensión y solidaridad mientras el corregimiento busca sanar y recuperar su espíritu.

 

