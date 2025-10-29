Cancillería recomienda evitar viajes al Caribe por el huracán Melissa

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá ha emitido una alerta a la ciudadanía, recomendando evitar viajes no esenciales a los países del Caribe debido al paso del huracán Melissa.



A los panameños que se encuentren en Jamaica, República Dominicana, Haití, Cuba y otras zonas afectadas, se les insta a mantenerse en alerta, seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantenerse informados a través de canales oficiales.

El Ministerio también ha habilitado los siguientes medios para brindar asistencia consular a quienes lo necesiten: Teléfono: (507) 6330-6252 -WhatsApp: (507) 6336-6435 y Correo electrónico: cecodi@mire.gob.pa

El gobierno panameño reafirma su compromiso con la seguridad de sus ciudadanos en el exterior y continuará monitoreando la situación.