Cantautoras de España y Panamá se unen en “Torrente”

La música vuelve a ser puente entre culturas. Del 16 al 18 de octubre, el Casco Antiguo será el escenario de un evento gratuito que celebra el poder femenino de la canción: “Torrente de Canciones”, un encuentro que reunirá a destacadas cantautoras de España y Panamá en una cita cargada de identidad, talento y creación colectiva.

Durante tres días, el Centro Cultural de España – Casa del Soldado y la Fundación Tocando Madera presentarán talleres, conversatorios y un concierto que promete unir generaciones a través de la palabra cantada.

Fusión de voces y raíces 🎶

La española Raquel Lúa, una de las voces más poéticas de la nueva canción de autor, lidera la delegación europea. Su estilo fusiona fado, flamenco y folk mediterráneo, con letras que profundizan en la memoria y las emociones.

Por Panamá, la reconocida trovadora Jazmín Muñoz —defensora de la décima como expresión cultural viva— y el músico y educador José Augusto Broce serán los encargados de impartir los talleres los días 16 y 17 de octubre en el Centro Cultural de España – Casa del Soldado, en el Paseo Esteban Huertas.

“Queremos crear un espacio donde la música y la palabra dialoguen, donde las experiencias de vida se conviertan en canciones compartidas”, señalaron los organizadores.

La propuesta busca reflexionar sobre cómo la canción de autor y la tradición oral panameña pueden entrelazarse para construir memoria, identidad y comunidad. En su primera edición, el evento reunió a más de 25 participantes en talleres y un centenar de asistentes al concierto final.

Concierto imperdible en el Teatro Amador

El gran cierre será el viernes 17 de octubre en el Teatro Amador, con la presentación de Raquel Lúa y la participación especial de Jackie Plummer, en una noche donde los sonidos ibéricos y panameños se unirán en un diálogo musical lleno de sentimiento y feminidad.

Con esta segunda edición, “Torrente de Canciones” reafirma su compromiso con la diversidad cultural, el empoderamiento femenino y la creación colectiva. Todas las actividades serán gratuitas y abiertas al público.