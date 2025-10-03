Capac y Suntracs iniciarán negociación con mediación de Mitradel

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) informó que la negociación de la nueva convención colectiva con el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) se realizará mediante el proceso de conciliación y mediación, conforme al Código de Trabajo y con la intervención del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

El anuncio se da tras la recepción, el pasado 24 de septiembre, del pliego de peticiones presentado por Suntracs, el cual incluye propuestas económicas y administrativas.

La decisión fue aprobada por la asamblea general de la Capac y busca garantizar un proceso transparente, con certeza jurídica y respaldo institucional.

La Cámara reiteró su compromiso con el diálogo constructivo y con alcanzar consensos que fortalezcan la relación laboral en el sector construcción.

Capac subrayó que el respeto a la institucionalidad y a la normativa laboral vigente es fundamental para lograr acuerdos que beneficien a trabajadores, empresas y al país.

