¡Capturada! Lo apuñaló en el pecho y lo mató en Veracruz

Una mujer señalada por el homicidio de su pareja fue aprehendida dentro de un apartamento en el complejo residencial Ciudad Esperanza, en Arraiján, provincia de Panamá Oeste. La captura se dio varios días después del hecho que estremeció al sector.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la indiciada habría estado bajo los efectos de bebidas alcohólicas cuando presuntamente le propinó una puñalada en el tórax a su compañero sentimental. La herida fue mortal y el hombre falleció en el lugar.

El hecho ocurrió el pasado 22 de febrero en el sector de Costa del Sol en Veracruz, donde vecinos reportaron la situación a las autoridades. Desde entonces se mantenía la búsqueda de la sospechosa.

La aprehensión se realizó mediante un operativo conjunto entre la Fiscalía de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). La mujer será llevada ante un juez de garantías para la legalización de la aprehensión, imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares.