Nacional - 23/2/26 - 07:03 PM

¡Capturada! Lo apuñaló en el pecho y lo mató en Veracruz

La captura se dio varios días después del hecho que estremeció al sector.

 

Por: Redacción / Critica -

Una mujer señalada por el homicidio de su pareja fue aprehendida dentro de un apartamento en el complejo residencial Ciudad Esperanza, en Arraiján, provincia de Panamá Oeste. La captura se dio varios días después del hecho que estremeció al sector.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la indiciada habría estado bajo los efectos de bebidas alcohólicas cuando presuntamente le propinó una puñalada en el tórax a su compañero sentimental. La herida fue mortal y el hombre falleció en el lugar.

El hecho ocurrió el pasado 22 de febrero en el sector de Costa del Sol en Veracruz, donde vecinos reportaron la situación a las autoridades. Desde entonces se mantenía la búsqueda de la sospechosa.

La aprehensión se realizó mediante un operativo conjunto entre la Fiscalía de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). La mujer será llevada ante un juez de garantías para la legalización de la aprehensión, imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares.

Te puede interesar

No resistió: jóvenes apedrearon a un adulto mayor y murió

No resistió: jóvenes apedrearon a un adulto mayor y murió

Febrero 23, 2026
¡Capturada! Lo apuñaló en el pecho y lo mató en Veracruz

¡Capturada! Lo apuñaló en el pecho y lo mató en Veracruz

Febrero 23, 2026
Mulino: No es una expropiación. Panamá ocupó sus puertos

Mulino: No es una expropiación. Panamá ocupó sus puertos

Febrero 23, 2026
Muñoz viaja a Colón y frena vacaciones en los puertos

Muñoz viaja a Colón y frena vacaciones en los puertos

 Febrero 23, 2026
Gabinete aprueba 2 contratos de concesión para operación de puertos

Gabinete aprueba 2 contratos de concesión para operación de puertos

Febrero 23, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere comisionado jubilado en vuelco

Muere comisionado jubilado en vuelco

Rubén Blades reacciona a la muerte de Willie Colón: Me resistía a creerlo

Rubén Blades reacciona a la muerte de Willie Colón: Me resistía a creerlo
La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso
Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre

Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre
Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros