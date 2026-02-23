Muñoz viaja a Colón y frena vacaciones en los puertos

La ministra Jackeline Muñoz se trasladó a Colón para enviar un mensaje claro a los trabajadores portuarios: la estabilidad está garantizada.

Dijo que nadie será mandado de vacaciones en medio del proceso de transición que viven las terminales de Balboa y Cristóbal. Según explicó, la autoridad competente es la AMP y no se ha autorizado ninguna paralización.

Durante el Consejo de Gabinete, la titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral reiteró que mantienen contacto directo con sindicatos y organizaciones sociales. Aseguró que el cambio de sistema de internet forma parte del proceso de ajuste y que eso ha provocado una baja temporal en la conectividad, pero no un cierre de operaciones.

La ministra fue enfática. “Los trabajadores están en sus puestos, esperando que arranque la operación con las nuevas empresas”, señaló. También negó que exista autorización para enviarlos a vacaciones y recordó que es la Autoridad Marítima de Panamá la que opera y garantiza cada plaza laboral.

El pronunciamiento se da luego de que quedara judicializado el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato que operaba Panama Ports Company. El Gobierno asegura que ahora inicia una nueva estrategia para sostener la operación en ambas terminales sin afectar a la masa laboral.