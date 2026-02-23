Gabinete aprueba 2 contratos de concesión para operación de puertos
El Consejo de Gabinete aprobó este 23 de febrero una contratación por procedimiento excepcional para que no se detenga la operación en los puertos de Balboa y Cristóbal. La decisión quedó publicada en la Gaceta Oficial. Se trata de contratos transitorios firmados entre la Autoridad Marítima de Panamá y dos empresas privadas.
De acuerdo con la Resolución N.° 4 del 23 de febrero de 2026, se autoriza la contratación temporal de APMT Panamá S.A. por un período de 18 meses. Esta empresa se encargará de la operación, mantenimiento y administración del puerto Balboa, en el Pacífico. El monto aprobado es de $26,100,000.00.
Por otro lado, la Resolución N.° 5 del 23 de febrero de 2026 establece el contrato transitorio con TIL Panamá S.A. para operar el puerto de Cristóbal, en el Atlántico. El acuerdo también es temporal y fija un monto de $15,800,000.00. Ambas decisiones forman parte del proceso para garantizar la continuidad en estos puntos clave del movimiento portuario del país.
Las resoluciones detallan que las contrataciones son de carácter excepcional y buscan asegurar que no se interrumpan las operaciones mientras se desarrolla la transición administrativa en ambas terminales.