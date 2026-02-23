Gabinete aprueba 2 contratos de concesión para operación de puertos

Nacional - 23/2/26 - 05:10 PM

El Consejo de Gabinete aprobó este 23 de febrero una contratación por procedimiento excepcional para que no se detenga la operación en los puertos de Balboa y Cristóbal. La decisión quedó publicada en la Gaceta Oficial. Se trata de contratos transitorios firmados entre la Autoridad Marítima de Panamá y dos empresas privadas.

De acuerdo con la Resolución N.° 4 del 23 de febrero de 2026, se autoriza la contratación temporal de APMT Panamá S.A. por un período de 18 meses. Esta empresa se encargará de la operación, mantenimiento y administración del puerto Balboa, en el Pacífico. El monto aprobado es de $26,100,000.00.

Por otro lado, la Resolución N.° 5 del 23 de febrero de 2026 establece el contrato transitorio con TIL Panamá S.A. para operar el puerto de Cristóbal, en el Atlántico. El acuerdo también es temporal y fija un monto de $15,800,000.00. Ambas decisiones forman parte del proceso para garantizar la continuidad en estos puntos clave del movimiento portuario del país.

Las resoluciones detallan que las contrataciones son de carácter excepcional y buscan asegurar que no se interrumpan las operaciones mientras se desarrolla la transición administrativa en ambas terminales.

