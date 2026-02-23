Mulino: No es una expropiación. Panamá ocupó sus puertos

El presidente José Raúl Mulino aclaró que la acción del Estado en los puertos del país es una ocupación temporal, no una expropiación.

Mulino explicó que mientras se determina el valor real de las instalaciones, la medida busca proteger los intereses nacionales. Según dijo, la decisión se tomó con estricto apego al derecho panameño.

Detalló que la Autoridad Marítima de Panamá asumió la posesión en representación del Estado, como propietario de ambos puertos. Subrayó que se trata de una actividad estratégica para la economía y clave para el comercio mundial.

La transición, afirmó, fue planificada durante meses, incluso contemplando escenarios complejos como el actual.

En medio del proceso, anunció la incorporación de expertos y empresas para garantizar la continuidad operativa. Indicó que nuevas compañías asumirán la operación mientras se desarrolla la evaluación correspondiente. Aseguró que esto refleja confianza internacional en Panamá como centro logístico.

Mulino también cuestionó la falta de transparencia en contratos anteriores y señaló que documentación clave nunca estuvo en manos de su administración.

Mencionó que en su momento no se cumplieron procedimientos como la aprobación del Consejo de Gabinete. Además, envió un mensaje directo a los trabajadores portuarios: sus empleos están garantizados sin ningún cambio.

Finalmente, adelantó que el Gobierno iniciará una tercera etapa con procesos abiertos y competitivos para nuevas concesiones, una en cada puerto. Reiteró que se actuará respetando las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. “Panamá puede seguir avanzando aún frente a desafíos”, expresó.