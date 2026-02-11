Nacional - 11/2/26 - 01:41 PM

Carnaval bajo advertencia: agua del grifo no es segura en Los Santos y Guararé

Mientras se espera la validación de los resultados, el Minsa recomienda abstenerse de consumir el agua de los grifos, o en su defecto, hervirla antes de su consumo.

 

Por: Redacción/WEB

Las autoridades de salud solicitaron a los residentes y visitantes de los distritos de Chitré, Los Santos, Guararé y Las Tablas abstenerse de consumir el agua del grifo.

La jefa del Departamento de Emergencias en Salud del Minsa, María Joannou, informó que “se encuentran a la espera de la validación de un laboratorio externo respecto a las pruebas realizadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) en las plantas potabilizadoras Roberto Reina de Chitré y Rufina Alfaro de Los Santos, así como en la red hídrica de estos distritos”.

Detalló la funcionaria que “mientras no se obtengan los resultados, el Minsa no puede garantizar que el agua de estas plantas sea apta para el consumo humano”.

Por lo tanto, reiteró que mientras se espera la validación de los resultados, el Minsa recomienda abstenerse de consumir el agua de los grifos, o en su defecto, hervirla antes de su consumo.

“El agua tratada en estas plantas solamente podrá ser utilizada para el aseo personal y los quehaceres domésticos”, recalcó Joannou.

“Para asegurar el abastecimiento de agua potable, el IDAAN mantendrá tanques de abastecimiento en diversos puntos de los distritos de Chitré, Los Santos, Guararé y Las Tablas, para atender la alta demanda durante las festividades de Carnaval”, detalló la funcionaria.

