Proyecto eléctrico con Colombia entra en zona roja por permisos en comarcas

El verdadero nudo está en el consenso con las autoridades comarcales,

 

Por: Redacción / CRÍTICA -

La Interconexión Eléctrica Colombia–Panamá atraviesa uno de sus momentos más delicados. Así lo advirtió el secretario nacional de Energía, el ingeniero Rodrigo Rodríguez, quien confirmó que el avance del proyecto está seriamente comprometido por el tema de las autorizaciones en las comarcas.

El proyecto no está detenido por temas técnicos ni financieros. El verdadero nudo está en el consenso con las autoridades comarcales, donde aún no se logra el visto bueno necesario para continuar con el trazado y los permisos clave.

Desde Energía reconocen que la situación es crítica. El tiempo corre y cada retraso pone presión sobre un proyecto que es visto como estratégico para el país, tanto para la estabilidad del sistema eléctrico como para la integración energética regional.

La interconexión con Colombia busca reforzar el suministro, abrir mercados y garantizar respaldo energético. Pero mientras no se resuelva el tema comarcal, el proyecto sigue en pausa y bajo riesgo, a la espera de acuerdos que permitan destrabar el camino.

