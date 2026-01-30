Carnaval infantil prende la fiesta en Chitré con jornada segura para los niños

Chitré, Herrera. Todo está listo para la realización del Carnaval de Chitré, uno de los más concurridos del país, y la provincia de Herrera ya se alista para vivir la fiesta.

La agenda arranca este domingo con el quinto Festival de Pistolitas de Agua, una actividad pensada exclusivamente para los más pequeños.

El evento será un carnaval infantil dirigido solo a niños y se desarrollará en el Parque Unión, en el distrito de Chitré. La organización busca ofrecer un espacio de diversión sano, seguro y familiar, donde los menores puedan disfrutar sin exponerse a riesgos.

Durante la jornada estará prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, medida que apunta a garantizar un ambiente adecuado para la niñez. La actividad forma parte de las disposiciones oficiales del Carnaval de Chitré, que inicia formalmente el viernes 13 a la medianoche con el tradicional pechugón y se extiende hasta el martes de carnaval.

En esos días oficiales no se permitirá el ingreso de menores de siete años al perímetro ni a las actividades carnavalescas. Así lo informó la vicealcaldesa de Chitré, Alba Osorio, quien señaló que los reglamentos para las mojaderas y demás eventos ya están establecidos mediante decreto municipal.

Según la autoridad, los menores de siete a 17 años solo podrán ingresar a las actividades del carnaval acompañados de un adulto responsable, como parte de las medidas de seguridad definidas para estas fiestas.



