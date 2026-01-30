Nacional - 30/1/26 - 04:42 PM

Presidente de Kiwanis Internacional es recibido en el Palacio de las Garzas

Michael Mulhaul aprovechó para recalcar la voluntad de Kiwanis de seguir contribuyendo al progreso de Panamá.

 

Por: Redacción/Crítica -

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, recibió este viernes en el Palacio de las Garzas al presidente de Kiwanis International, Michael Mulhaul, quien compartió con la administración del presidente José Raúl Mulino los proyectos y resultados que esta organización internacional de voluntariado desarrolla en Panamá y el mundo.

Mulhaul fue guiado a través de palacio, expresando su admiración por la majestuosidad del edificio y elogiando el cuidado y conservación que se le ha dado a este importante patrimonio nacional durante la Administración Mulino.

El presidente Kiwanis International también tuvo la oportunidad de estrechar manos con el presidente de la República, José Raúl Mulino, instante que aprovechó para recalcar la voluntad de Kiwanis de seguir contribuyendo al progreso de Panamá.

Como parte de los objetivos de la organización cívica en Panamá, Mulhaul explicó al presidente y a su ministro los planes para implementar nuevos programas en las escuelas del país.

Junto con Mulhaul llegaron dirigentes de Kiwanis Panamá, como Julio Linares, Henry Sánchez, Linda de Luciani, Alfredo Luciani, Dianeth Cupas y Farid Batha Bhiku.

