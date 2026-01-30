Nacional - 30/1/26 - 03:57 PM

Mitradel calma a trabajadores de los puertos. Promete cuidar empleos

La ministra habló con directivos y dijo que el ministerio va a acompañar la transición

 

Por: Redacción / Crítica -

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, llegó este viernes a las oficinas de Panama Ports Company (PPC), pocas horas después del mensaje del presidente José Raúl Mulino. El fallo de la Corte cayó pesado y la gente quería saber qué venía.

Funcionarios del Mitradel entraron al puerto de Balboa desde temprano. La ministra habló con directivos y dijo que el ministerio va a acompañar la transición que se dará en los puertos, con la mirada puesta en una sola cosa: los puestos de trabajo.

Muñoz también se movió a Cristóbal, en Colón. Dijo que el objetivo es estar ahí, ver lo que pasa y cuidar que se respeten los derechos laborales, sin cuentos ni sorpresas para los trabajadores.

La noche del jueves, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión de PPC para operar Balboa y Cristóbal. Ya este viernes, Mulino anunció que, cuando el fallo quede ejecutoriado, APM Terminals Panama asumirá de forma temporal la operación de ambos puertos.

El presidente aseguró que no habrá despidos y que, mientras tanto, el operador actual seguirá trabajando con normalidad. PPC, por su parte, cuestionó la decisión de la Corte y dijo que el fallo va contra el marco legal vigente.

 

