Mida presenta proyectos de ganadería para el 2026

Las iniciativas orientadas a elevar la productividad, sostenibilidad y competitividad del sector.

 

Por: Redacción/Crítica

La presentación de los nuevos proyectos que se ejecutarán durante el año 2026 en materia de producción pecuaria, realizó la Dirección Nacional de Ganadería del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) durante una serie de reuniones a nivel nacional con el personal de todas las regionales del país.

En estas jornadas se dieron a conocer las líneas estratégicas de los Proyectos de "Mejoramiento de los Sistemas de Producción de Especies Menores y “Fortalecimiento del Manejo Integral de la Ganadería".

Las iniciativas orientadas a elevar la productividad, sostenibilidad y competitividad del sector pecuario panameño según el Mida.

Sara Feliú, directora Nacional de Ganadería, reiteró la importancia de este acercamiento directo con las Regionales, destacando que la correcta ejecución de los proyectos depende del trabajo articulado entre la Dirección Nacional como ente normativo y las Direcciones Regionales como ejecutoras a través de la Coordinación de Ganadería y en conjunto con su equipo técnico y administrativo.

“Necesitamos que todos funcionemos como un solo engranaje, con una visión común y objetivos claros, para garantizar la correcta ejecución, el buen funcionamiento y medición de resultados que permitan la sostenibilidad de los proyectos en beneficio de la ganadería panameña”, dijo Feliu.

