Nacional - 23/2/26 - 03:29 PM

Carnaval no frenó los trámites: 14 mil clics al Registro Público

La atención fue completamente en línea. Certificados nacionales e internacionales salieron desde la plataforma.

 

Por: Redacción / Crítica -

En plena fiesta, cuando muchos estaban en la calle o en la playa, el Registro Público de Panamá siguió moviéndose por dentro. Durante los días de Carnaval, su portal no paró. En total se registraron 14,802 trámites realizados a través del sitio de Consultas Registrales.

La atención fue completamente en línea. Certificados nacionales e internacionales salieron desde la plataforma, sin importar la hora. Todo se gestionó por medio de los servicios telemáticos disponibles en la web oficial.

No solo entraron consultas desde Panamá. Según los datos, hubo usuarios conectados desde 72 países del mundo. Entre los lugares que registraron visitas están India, Japón, Indonesia, Australia, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, China, Egipto, Corea del Sur, Canadá, Bolivia y Turquía, entre otros.

Mientras el país celebraba, la plataforma siguió activa. Los usuarios pudieron adelantar sus certificados y consultas sin pasar por ventanilla. Carnaval no frenó los trámites: 14 mil clics al Registro

La entidad mantiene habilitado su portal para que los trámites se puedan hacer en cualquier momento, sin importar el lugar de procedencia. Esta vez, los números dejaron claro que la página no descansó ni en días festivos.

Te puede interesar

Muñoz viaja a Colón y frena vacaciones en los puertos

Muñoz viaja a Colón y frena vacaciones en los puertos

 Febrero 23, 2026
Gabinete aprueba 2 contratos de concesión para operación de puertos

Gabinete aprueba 2 contratos de concesión para operación de puertos

Febrero 23, 2026
Inspección revela deficiencias en buses colegiales en Panamá Oeste

Inspección revela deficiencias en buses colegiales en Panamá Oeste

 Febrero 23, 2026
Carnaval no frenó los trámites: 14 mil clics al Registro Público

Carnaval no frenó los trámites: 14 mil clics al Registro Público

Febrero 23, 2026
Frente frío se acerca y vienen más lluvias fuertes ¡Busca tu abrigo!

Frente frío se acerca y vienen más lluvias fuertes ¡Busca tu abrigo!

 Febrero 23, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere comisionado jubilado en vuelco

Muere comisionado jubilado en vuelco

Rubén Blades reacciona a la muerte de Willie Colón: Me resistía a creerlo

Rubén Blades reacciona a la muerte de Willie Colón: Me resistía a creerlo
La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso
Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre

Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre
Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros