Carnaval no frenó los trámites: 14 mil clics al Registro Público

En plena fiesta, cuando muchos estaban en la calle o en la playa, el Registro Público de Panamá siguió moviéndose por dentro. Durante los días de Carnaval, su portal no paró. En total se registraron 14,802 trámites realizados a través del sitio de Consultas Registrales.

La atención fue completamente en línea. Certificados nacionales e internacionales salieron desde la plataforma, sin importar la hora. Todo se gestionó por medio de los servicios telemáticos disponibles en la web oficial.

No solo entraron consultas desde Panamá. Según los datos, hubo usuarios conectados desde 72 países del mundo. Entre los lugares que registraron visitas están India, Japón, Indonesia, Australia, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, China, Egipto, Corea del Sur, Canadá, Bolivia y Turquía, entre otros.

Mientras el país celebraba, la plataforma siguió activa. Los usuarios pudieron adelantar sus certificados y consultas sin pasar por ventanilla. Carnaval no frenó los trámites: 14 mil clics al Registro

La entidad mantiene habilitado su portal para que los trámites se puedan hacer en cualquier momento, sin importar el lugar de procedencia. Esta vez, los números dejaron claro que la página no descansó ni en días festivos.