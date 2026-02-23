Frente frío se acerca y vienen más lluvias fuertes ¡Busca tu abrigo!

La cosa no mejora. Los panameños han sentido el palo de agua en los últimos días y, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), lo que viene podría ser más fuerte.

Se espera la llegada de un nuevo frente frío que estaría generando lluvias significativas en varias regiones del país.

La meteoróloga María Cosme explicó que el sistema estaría ingresando o acercándose mañana en horas de la tarde.

Se ubicaría sobre Costa Rica, el Caribe occidental y hacia el Atlántico. Ese movimiento provocará más lluvia por efecto del viento, sobre todo en zonas puntuales del territorio.

Las áreas con mayor probabilidad de aguaceros fuertes son la vertiente del Caribe, tierras altas de Chiriquí, el norte de Coclé, Panamá, Panamá Oeste, sectores de Darién y la comarca Emberá Wounaan. También se prevén afectaciones marcadas en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas. En esas regiones el cielo no dará tregua.

Hay otro detalle que preocupa. El suelo ya está saturado por las lluvias anteriores. Eso aumenta el riesgo de deslizamientos y calles anegadas en puntos vulnerables.

Las autoridades piden estar pendientes de los avisos oficiales y no bajar la guardia.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reiteró que la población debe seguir las cuentas oficiales para conocer el desplazamiento del sistema. Ante cualquier emergencia están habilitadas las líneas 520-4429 y el 911.

La recomendación es asegurar objetos sueltos, evitar zonas propensas a deslizamientos y manejar con cuidado por la baja visibilidad.

Este fenómeno forma parte de los patrones climáticos de la temporada que afectan el Caribe occidental.

El monitoreo se mantiene activo para emitir alertas oportunas y reducir riesgos.