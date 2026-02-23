Nacional - 23/2/26 - 01:33 PM

Docentes en Colón se preparan para recibir a más de 60 mil estudiantes

Los centros educativos afectados por las últimas inundaciones también están listos para recibir a los estudiantes.

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón/Crítica -

Más de 5 mil docentes en la provincia de Colón iniciaron esta semana la organización para dar inicio, la próxima semana, al año escolar 2026, con la llegada de los estudiantes a los centros educativos el lunes 2 de marzo.

Rosa Martínez, directora regional del Ministerio de Educación (Meduca), informó que estos 5 mil docentes están distribuidos en centros educativos oficiales y particulares, para atender a una población de 61 mil estudiantes.

La docente indicó que en los últimos días ya han firmado sus nombramientos unos 404 docentes nuevos, quienes se han ido integrando a sus centros educativos.

Al ser consultada sobre si existe algún centro educativo que no vaya a iniciar clases, dijo que tentativamente hay uno.

Destacó que "no se tiene una decisión definitiva, pero está en veremos el centro educativo San Vicente de Paul”.

La jefa regional del Meduca señaló que se lleva a cabo una evaluación de los trabajos que se hicieron en ese plantel y se espera la opinión de especialistas y de la empresa constructora que realizó las obras, para determinar si iniciarán clases de forma presencial.

Añadió que han avanzado sustancialmente en las reparaciones de los centros educativos, incluyendo los afectados en las últimas semanas por el mal clima; todos ya han sido reparados.

