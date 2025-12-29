Nacional - 29/12/25 - 10:21 AM

Marineros de Colón vivos con el clima y los oleajes antes de zarpar

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) le solicita a la comunidad estar pendiente de los oleajes y los fuertes vientos.

 

Por: Diómedes Sánchez/Crítica -

Las personas que zarpen en las embarcaciones en el Caribe usando los muelles en la provincia de Colón deben estar pendientes de las condiciones climáticas, para evitar tragedias en el mar; son las recomendaciones de los organismos de seguridad.

Este fin de semana, una embarcación fue rescatada por agentes del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), después del rompeolas frente a la ciudad de Colón, debido a las malas condiciones marítimas.

A finales de este año 2025 han ocurrido al menos dos naufragios en la costa atlántica.

En ambos casos viajaban migrantes que partieron de muelles en la Costa Arriba de Colón, dejando lesionados y pérdidas humanas.

Estos migrantes, en su mayoría venezolanos, llegan a las comunidades de los distritos de Portobelo y Santa Isabel, donde coordinan un viaje hasta Colombia y de allí retornan a sus hogares.

LEA TAMBIÉN: ¡Los mandan pa' su casa! Migración extradita a 43 colombianos

Te puede interesar

Todo listo para la versión 53 de La Feria de las Flores y del Café en Boquete

Todo listo para la versión 53 de La Feria de las Flores y del Café en Boquete

 Diciembre 29, 2025
Bomberos logran controlar Incendio en vertedero de Cárdenas

Bomberos logran controlar Incendio en vertedero de Cárdenas

 Diciembre 29, 2025
Las Tablas se prepara para recibir a miles en el Desfile de las Mil Polleras

Las Tablas se prepara para recibir a miles en el Desfile de las Mil Polleras

 Diciembre 29, 2025
Casco Peatonal mueve billete y gente: casi 700 mil personas y $14 millones

Casco Peatonal mueve billete y gente: casi 700 mil personas y $14 millones

Diciembre 29, 2025
Marineros de Colón vivos con el clima y los oleajes antes de zarpar

Marineros de Colón vivos con el clima y los oleajes antes de zarpar

 Diciembre 29, 2025

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) le solicita a la comunidad estar pendiente de los oleajes y los fuertes vientos.

Ante la presencia de mal tiempo, se recomienda no ingresar al mar si el mismo está agitado, estar informado por las cuentas de los organismos de seguridad sobre las condiciones en el mar.

Mientras tanto, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), recomienda que, cuando se aborda una embarcación, se utilicen los chalecos salvavidas, se lleven equipos de comunicación, extintores, motores en buen estado, tripulación capacitada y se usen muelles autorizados para el zarpe.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera

Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera
Gobierno ordena restaurar monumento chino en el Puente de la Américas

Gobierno ordena restaurar monumento chino en el Puente de la Américas
Panamá ofrece un nuevo lugar para honrar el legado chino tras demolición

Panamá ofrece un nuevo lugar para honrar el legado chino tras demolición