Las Tablas se prepara para recibir a miles en el Desfile de las Mil Polleras

La ciudad de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, ya se prepara para la realización de una de sus fechas más esperadas del calendario festivo: el tradicional Desfile de las Mil Polleras.

Este año el traje típico nacional en todas sus variantes vestirá las calles de Las Tablas el próximo 17 de enero, con una proyección de asistencia que supera las 250 mil personas.

Como parte de los preparativos, las autoridades municipales iniciaron la entrega de permisos para más de 90 puestos transitorios, destinados a la venta de comidas, bebidas, buhonerías y otras actividades comerciales, permitiendo a emprendedores y comerciantes realizar actividad económica durante los días del evento.

El alcalde de Las Tablas, Noé Herrera, informó que la asignación de estos espacios se estará realizando desde el 2 de enero, y estarán ubicados a lo largo de toda la ruta del desfile de las Mil Polleras, con el objetivo de garantizar una distribución ordenada y segura.

LEA TAMBIÉN: Casco Peatonal mueve billete y gente: casi 700 mil personas y $14 millones

En cuanto a las regulaciones, el alcalde tableño explicó que se han establecido normas específicas para este evento, y aunque estará permitida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, estas deberán venderse en envases adecuados y bajo estrictas medidas sanitarias, quedando prohibido el uso de envases de vidrio.

Además, se informó que quienes aspiren a un puesto de venta para esta festividad deberán cumplir con las regulaciones de los estamentos de seguridad, entre ellas contar con el permiso del Cuerpo de Bomberos para el uso de tanques de gas y conexiones eléctricas, así como con los carnés de manipulación de alimentos en el caso de los puestos dedicados a la venta de comidas y bebidas.

Asimismo, señaló que se han realizado coordinaciones con los estamentos de seguridad y el Ministerio de Salud, con el fin de garantizar el orden público y la salubridad de los alimentos, para lo cual se efectuarán operativos de control durante toda la jornada.

Finalmente, se informó que se han habilitado espacios de estacionamiento públicos y privados, considerando que el cierre de algunas vías se realizará con días de antelación, como parte del plan logístico para facilitar la movilización de los asistentes que lleguen desde distintos puntos del país.