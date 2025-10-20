Caso Odebrecht, entre irregularidades, suspensiones y pruebas inutilizables

El caso Odebrecht en Panamá se ha desarrollado entre suspensiones del juicio hasta irregularidades. La audiencia se ha reprogramado en cuatro ocasiones.

En agosto de 2023 se suspendió por primera vez, porque estaba en "etapa de admisibilidad de pruebas". En septiembre del mismo año se paralizó porque continuaban en esta fase. Una tercera suspensión se dio en noviembre de 2024 por esta misma causa y después, faltaban unas "asistencias internacionales" de Brasil.

El 20 de enero de 2025 se suspendió la audiencia del caso Odebrecht en Panamá, debido a la falta de respuestas a las asistencias judiciales, informó, en ese momento, el Ministerio Público (MP) y la jueza encargada.

La nueva fecha fue agendada para el próximo 11 de noviembre de 2025. Como fecha alterna se estableció del 12 de enero al 13 de febrero de 2026.

Trama

La trama del caso Odebrecht recuerda que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil no había dado trámite al pedido de asistencia solicitado por Panamá. Lo anterior se debe a que las autoridades panameñas no han respondido a la consulta sobre qué uso le pretenden dar a unas pruebas que han sido declaradas "inutilizables" por la justicia brasileña.

En nota suscrita en Brasilia, sobre la reiteración de cooperación jurídica en materia penal, solicitud hecha mediante la nota N|MG-29-TALM-25, de 17 de enero de 2025, se informó a la parte panameña que esta solicitud no había tenido trámite hasta el momento, “debido a la falta de una respuesta clara y objetiva al cuestionamiento planteado respecto a lo determinado judicialmente” por su Tribunal Supremo de Justicia.

Lo que se requería, de acuerdo con la justicia brasileña, era una respuesta específica acerca del uso anterior en su caso de pruebas obtenidas a través del acuerdo de declaración negociada 5020175-34.2017.4.04.7000, suscrito por Odebrecht, y de los sistemas Drousys y MyWebDay.B, así como de todos los demás elementos que se desprenden del mismo.

En los términos de la citada resolución, “la falta de respuesta a este cuestionamiento en el plazo de 60 días dará lugar al archivo del presente expediente”, cerrando el proceso para la justicia brasileña, “independientemente de su cumplimiento, sin perjuicio de que en cualquier momento se pueda realizar un nuevo pedido de colaboración”. Al final no hubo respuesta.

En camino a la audiencia ordinaria de noviembre, la interrogante es: ¿esas pruebas que están en Brasil y que fueron declaradas inutilizables por el juez José Antonio Dias Toffoli se pueden usar en el proceso que se avecina? El abogado Rolando Rodríguez dijo que hay varios criterios en este punto.

“Brasil le señaló al Estado panameño que no las podía utilizar a menos que dijera para qué las quiere, y hay un término que se dio y Panamá no ha cumplido en los 60 días las consultas”, reiteró el jurista.

En relación con cuáles serían las formalidades para que esas pruebas pudiesen ser valoradas dentro de un proceso, indicó: “Estaríamos viendo que hay una situación y es que el contradictorio se vea afectado y, si te pones a ver la última disposición que la señora juez dio, es respetando el contradictorio, que no había llegado alguna documentación y que en base al contradictorio se suspendía la audiencia”.

El caso de la empresa Odebrecht, que involucra a la constructora brasileña y a varios países de América Latina, continúa derribándose a raíz de las irregularidades que han venido surgiendo en el proceso de investigación.