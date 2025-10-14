Nacional - 14/10/25 - 07:27 PM

Castigo para exhibicionistas. ¡7 años de cárcel!

El proyecto busca modificar el Código Penal e incluye el artículo 179 A, que establece penas de 1 a 2 años

 

Por: Redacción / Critica -

El exhibicionismo sexual en espacios públicos podría convertirse en delito grave en Panamá, con sanciones que van desde 1 hasta 7 años de prisión, según el proyecto de ley N° 169, presentado por el diputado Manuel Cheng y aprobado hoy en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

La iniciativa, que fue acogida por la Comisión de Gobierno de a Asamblea Nacional de diputados, fue presentada por el diputado Manuel Cheng, busca penalizar los actos de exhibicionismo en lugares públicos o accesibles.

Se proponen tres niveles de sanción, dependiendo de dónde y frente a quién se cometa el acto.

Las penas van desde 1 año hasta 7 años de prisión:

  1. En público general: 1 a 2 años de prisión.
  2. En áreas protegidas (escuelas, hospitales, transporte): 2 a 4 años de prisión.
  3. En presencia de menores: 4 a 7 años de prisión.

Casos recientes
Se han registrado exhibicionistas en baños de centros comerciales y transporte público, muchos viralizados en redes sociales, generando vergüenza y alarma.

No es moralismo
El diputado Cheng asegura que la medida no es moralista, sino una herramienta legal para proteger a la ciudadanía y sancionar esta conducta.

Prevención y sensibilización
El proyecto también incluye programas de prevención y sensibilización a cargo de los Ministerios de Seguridad Pública, Educación y Desarrollo Social.

