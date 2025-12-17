¡Cayó el chenchén! Mulino recibe B/.2,965 millones del Canal. Salió el sol

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió en nombre de todos los panameños los dividendos del Canal de Panamá (ACP) correspondientes al año fiscal 2025, por un total de B/.2,965 millones, que ingresarán al Tesoro Nacional para financiar proyectos de inversión en todo el país.

La cifra se compone de B/.2,372 millones por excedente económico de la operación de la vía, B/.591 millones por derechos por tonelada y B/.2 millones por tasas de servicios públicos.

Este aporte supera en B/.500 millones al registrado en 2024, gracias al aumento de tránsitos diarios por el Canal, que pasaron de 25 a 33.

El cheque fue entregado al presidente por Jaime Anderson, capataz con 17 años de servicio y descendiente de inmigrantes antillanos que ayudaron a construir la vía.

Mulino destacó la dedicación de los trabajadores y aseguró que la cultura canalera y el relevo generacional garantizan el futuro de la principal empresa del país.

Acompañaron al mandatario los ministros José Ramón Icaza y Felipe Chapman, así como la administración de la ACP, en un recorrido por la División de Administración y Mantenimiento de Flotas y Equipos, en Colón, donde Mulino conversó con los colaboradores y reconoció su esfuerzo diario.