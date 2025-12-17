Nacional - 17/12/25 - 09:33 AM

Minsa garantiza limpieza y mantenimiento del hospital de Colón por 4 años

El ministerio indica que el hospital cuenta con una empresa que realiza todas las labores de mantenimiento y limpieza.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el mantenimiento preventivo, correctivo y operativo, así como la limpieza especializada y no especializada del Hospital Manuel Amador Guerrero de Colón, está asegurado gracias a un contrato vigente que cubrirá los próximos cuatro años, del 27 de septiembre de 2025 hasta el 27 de septiembre de 2030.

Actualmente, el hospital cuenta con una empresa, seleccionada siguiendo la normativa vigente, que realiza todas las labores de mantenimiento y limpieza, según el Minsa. 

Los servicios incluyen la totalidad de la infraestructura hospitalaria, abarcando áreas críticas como quirófanos, unidades de cuidados intensivos, hospitalización, consulta externa, sistemas de climatización, eléctricos, hidrosanitarios y la infraestructura civil en general.

