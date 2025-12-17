Copa volará todos los días a Maracaibo desde el 20 de diciembre

Copa Airlines anunció que a partir del 20 de diciembre iniciará un vuelo diario entre Panamá y Maracaibo, Venezuela, mientras mantiene suspendidas las operaciones hacia Caracas al menos hasta el 15 de enero, debido al riesgo operacional en el principal aeropuerto venezolano.

La aerolínea panameña informó que, tras realizar un vuelo de prueba al Aeropuerto Internacional La Chinita, se determinó que Maracaibo es una terminal segura y confiable, ya que cuenta con sistemas de aproximación que reducen el riesgo ante fallas intermitentes en las señales de navegación.

El vuelo CM703 despegará del Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 12:14 p.m., llegando a Maracaibo a las 2:58 p.m.. El regreso, CM713, saldrá de La Chinita a las 3:58 p.m. y aterrizará en Panamá a las 4:46 p.m., todos en horario local.

Mientras tanto, Caracas continúa fuera de la programación. Copa explicó que la suspensión se mantendrá hasta que la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía vuelva a estar operativa, lo que ha obligado a la aerolínea a extender por tercera vez la medida desde que fue anunciada el pasado 4 de diciembre.

Como alternativa para los pasajeros, la compañía indicó que refuerza sus frecuencias entre Panamá y Cúcuta, Colombia, ciudad fronteriza con el estado venezolano de Táchira, con el objetivo de ofrecer más opciones de conexión en plena temporada alta de viajes.

El contexto no es menor. Varias aerolíneas han reducido o cancelado vuelos hacia Venezuela luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) pidiera extremar precauciones al sobrevolar el país y el sur del Caribe, en medio de operaciones militares estadounidenses contra el narcotráfico, un despliegue que el Gobierno de Nicolás Maduro considera una amenaza directa.

Incluso, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró el pasado 29 de noviembre que el espacio aéreo venezolano permanecería completamente cerrado, aumentando la incertidumbre en la región.

Por ahora, Maracaibo se convierte en la única puerta aérea directa entre Panamá y Venezuela operada por Copa, mientras Caracas sigue esperando que las condiciones permitan reabrir su principal terminal.