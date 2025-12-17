China frena venta de puertos en Panamá y complica a BlackRock

La venta de los puertos panameños de Balboa y Cristóbal, operados por la hongkonesa CK Hutchison, se ha estancado por las exigencias de Pekín, que quiere que la estatal Cosco tenga una participación mayoritaria en el consorcio liderado por BlackRock y la suiza MSC, informó este miércoles el Wall Street Journal.

Según fuentes citadas por el rotativo, Pekín primero protestó por la operación, luego pidió igualdad de participación, y ahora amenaza con bloquear el acuerdo si Cosco no obtiene una porción superior a la de sus socios. “El acuerdo se encuentra ahora en un punto muerto irresoluble”, aseguraron las fuentes.

La Casa Blanca ha calificado de “inaceptable” el control chino sobre los puertos del Canal de Panamá, advirtiendo que esto podría poner en riesgo la seguridad nacional y económica de Estados Unidos.

Por su parte, un alto funcionario chino señaló que Pekín busca que la participación en los puertos forme parte de las negociaciones con Washington dentro del marco de la guerra comercial.

El acuerdo inicial, anunciado en marzo, contemplaba la venta de más de 40 puertos operados por CK Hutchison en todo el mundo, incluyendo los panameños, por unos 23.000 millones de dólares.

La operación se anunció luego de que Donald Trump criticara la creciente influencia de China sobre el Canal y llegara a amenazar con tomar control de la infraestructura, por donde pasa más del 40 % del tráfico de contenedores entre EE. UU. y Asia.

Analistas señalan que Pekín tiene capacidad de influencia sobre las empresas involucradas, ya que tanto BlackRock como CK Hutchison tienen negocios en China, y MSC es uno de los principales transportistas de exportaciones chinas en el mundo.

A mediados de este año, Cosco exigió poder de veto sobre decisiones contrarias a sus intereses, según reportó Bloomberg, para asegurar la aprobación de Pekín a su entrada en el consorcio.

El caso se ha convertido en un punto crítico de los turbulentos lazos entre China y Estados Unidos. Mientras Trump lo calificó como una “recuperación” del control estadounidense sobre el Canal, la prensa oficial china comparó el acuerdo con “entregar un cuchillo al enemigo”. P

or ahora, el futuro de la operación sigue en el aire, con un bloqueo que podría cambiar la dinámica del comercio internacional en la región.