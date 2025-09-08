CCIAP da su espaldarazo a los Premios Juventud Panamá 2025

La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) dio su espaldarazo a la celebración en Panamá, el próximo 25 de septiembre, de los Premios Juventud, que por primera vez se llevarán a cabo fuera de los Estados Unidos.

“Este logro demuestra que contamos con la infraestructura, la conectividad, el talento y la energía cultural para recibir al mundo entero en nuestro territorio. Panamá no solo conecta aviones, conecta culturas, conecta experiencias y conecta sueños”, resaltó la CCIAP en su mensaje dominical.

“Cada evento que llega a Panamá no es solo un logro para las estadísticas: se traduce en hoteles ocupados, restaurantes llenos, transporte en movimiento, proveedores contratados y empleos para miles de panameños”, expuso el gremio.

Según la CCIAP, estos logros confirman algo fundamental: el mundo ya ve en Panamá un país atractivo, competitivo y confiable. Ahora nos toca a nosotros creérnoslo, proyectarlo con fuerza y, como dice el dicho, saberlo cacarear. No basta con tenerlo todo; hay que mostrarlo, defenderlo y potenciarlo.

En total, 231 artistas compiten en 41 categorías: 30 de música, tres de televisión y 'streaming' y ocho de redes sociales.