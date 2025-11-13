CCIAP: 'La palabra empleo debe ir de la mano con la palabra mina'

Panamá puede generar más empleos con una minería ambientalmente "transparente y responsable", expresó Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

Las declaraciones de Arias se dieron ayer durante el Foro: “Empleo sostenible: Sinergia entre Minería, Medio Ambiente y Desarrollo Social”, donde líderes empresariales, organismos multilaterales y representantes internacionales compartieron sus experiencias y analizaron la interrelación entre la minería responsable, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo social inclusivo.

Arias dijo que la principal motivación de la Cámara es "la obsesión con el empleo".

“Tenemos que hablar del tema de minería, porque indirectamente tenía 7 mil empleos hace poco más de dos años, cuando se cerró, y un poco más de 40 mil indirectos... Con el tema de la manera correcta podríamos generar alrededor de 47,000 empleos que son muy necesarios en este momento", dijo.

Expresó que detrás de esos números hay familias, negocios y comunidades que viven en incertidumbre. Además, añadió que "la mina movía más de mil millones de dólares al año en compras locales".

Arias enfatizó que "la palabra empleo debe ir de la mano con la palabra mina".

Por otro lado, Arias reiteró que CCIAP respalda la reactivación de la mina “con transparencia y responsabilidad”. Enfatizó que esta reactivación de la mina no será inmediata. Tendrá que realizarse mediante un contrato cuya forma de ejecución deberá decidir el Gobierno central, ya que, en tres meses de una auditoría integral de seis meses, es fundamental considerar los resultados para tomar decisiones oportunas.

“Con lo que tenemos en este momento vamos a generar algo de empleo; no serán los 7 mil que teníamos anteriormente. Vamos a apoyar todos los rubros que puedan generar empleo en Panamá de manera correcta”, expresó Arias.

En tanto, propuso aprovechar el material ya procesado, que queda en la mina, para que sea exportado sin generar dificultades ambientales, dando así paso a más empleo y adelantar ingresos para Panamá.

Por su parte, Roderick Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de Panamá, destacó que el país vale más con minería, debido a la generación de empleos que se producen y el desarrollo de otros sectores.

"Hablar de minería y empleo sostenible es importante para Panamá porque van dos años que los índices de desempleo han ido aumentando; sin embargo, no hay proyectos sostenibles que generen empleos sostenibles. Panamá debe apostar a proyectos, a empresas que desarrollen la minería y sectores productivos, que vayan más allá de una generación", expresó.

Durante el foro, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, dijo que parte de la solución a los grandes retos que tienen los países de América Latina está en la minería y el uso responsable de los recursos naturales porque, aunque algunos no lo quieran ver así, es una “bendición” para la economía rápida.