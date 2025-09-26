CEAGRO, listo para arrancar operaciones en el primer trimestre del próximo año

Ya todo está listo para que en el primer trimestre del año 2026 inicie operaciones el Centro de Especialidades Agropecuarias (CEAGRO), que busca mejorar la eficiencia en la producción agropecuaria y la competitividad, mediante la formación técnica.

El anuncio se dio durante una reunión con representantes de más de 50 empresas del sector agroalimentario, donde el asesor presidencial en temas agropecuarios, Oscar Osorio, presentó los avances del CEAGRO-AIP.

De acuerdo con el comunicado de prensa de la Presidencia de la República, el CEAGRO-AIP iniciará operaciones en el primer trimestre de 2026 en la Ciudad del Saber, donde contará con aulas, laboratorios, dormitorios y espacios de práctica diseñados para ofrecer una experiencia formativa integral.

En las próximas semanas, se realizarán giras académicas en institutos profesionales y técnicos del país, así como procesos de selección de estudiantes y formadores, y campañas de divulgación para informar la oferta académica.

“Queremos que CEAGRO se convierta en un referente regional, un centro donde los jóvenes encuentren oportunidades reales de crecimiento y donde el sector privado pueda contar con el talento que tanto necesita.