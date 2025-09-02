Cementerios municipales en Panamá Oeste al borde del colapso

Las alcaldías de la provincia de Panamá Oeste enfrentan una crítica falta de espacio en sus cementerios, lo que ha llevado a buscar alternativas para continuar brindando servicios funerarios a la población.

En el distrito de La Chorrera, la alcaldía ha iniciado gestiones para establecer un contrato de concesión administrativa con empresas especializadas en servicios funerarios, cremación y construcción de osarios.

El alcalde Eloy Chong fue autorizado mediante acuerdo municipal por los concejales para negociar con compañías que cuenten con experiencia y capacidad técnica, operativa y financiera.

Según las autoridades, el municipio no cuenta con los recursos económicos necesarios para ofrecer directamente estos servicios, por lo que se busca que la empresa seleccionada construya nuevas criptas y un horno crematorio, sin que esto represente un costo para la comuna.

En Panamá, los servicios de cremación ofrecidos por empresas privadas tienen un costo base de $400, con variaciones según los paquetes ofrecidos.

Por otro lado, en el distrito de San Carlos, la alcaldía ha iniciado un proceso de exhumación de restos cuyos familiares mantienen morosidad en los pagos. Se ha otorgado un plazo de dos meses para que los deudos con difuntos en el cementerio de San Carlos cabecera se acerquen a regularizar su situación.

Las autoridades locales aseguran que estas medidas buscan garantizar la dignidad del servicio funerario, al tiempo que enfrentan el creciente problema de saturación en los cementerios municipales.