Nacional - 02/9/25 - 03:00 PM

Cementerios municipales en Panamá Oeste al borde del colapso

En el distrito de La Chorrera, la alcaldía ha iniciado gestiones para establecer un contrato de concesión administrativa con empresas especializadas en servicios funerarios, cremación y construcción de osarios.

 

Por: Eric Montenegro -

 Las alcaldías de la provincia de Panamá Oeste enfrentan una crítica falta de espacio en sus cementerios, lo que ha llevado a buscar alternativas para continuar brindando servicios funerarios a la población.

En el distrito de La Chorrera, la alcaldía ha iniciado gestiones para establecer un contrato de concesión administrativa con empresas especializadas en servicios funerarios, cremación y construcción de osarios. 

El alcalde Eloy Chong fue autorizado mediante acuerdo municipal por los concejales para negociar con compañías que cuenten con experiencia y capacidad técnica, operativa y financiera.

Según las autoridades, el municipio no cuenta con los recursos económicos necesarios para ofrecer directamente estos servicios, por lo que se busca que la empresa seleccionada construya nuevas criptas y un horno crematorio, sin que esto represente un costo para la comuna.

En Panamá, los servicios de cremación ofrecidos por empresas privadas tienen un costo base de $400, con variaciones según los paquetes ofrecidos.

Por otro lado, en el distrito de San Carlos, la alcaldía ha iniciado un proceso de exhumación de restos cuyos familiares mantienen morosidad en los pagos. Se ha otorgado un plazo de dos meses para que los deudos con difuntos en el cementerio de San Carlos cabecera se acerquen a regularizar su situación.

Te puede interesar

Cementerios municipales en Panamá Oeste al borde del colapso

Cementerios municipales en Panamá Oeste al borde del colapso

 Septiembre 02, 2025
Licitación por 9,6 millones de dólares para compra de 60 buses

Licitación por 9,6 millones de dólares para compra de 60 buses

Septiembre 02, 2025
IDAAN ejecuta 1,438 cortes y recauda B/. 542 mil en un mes

IDAAN ejecuta 1,438 cortes y recauda B/. 542 mil en un mes

 Septiembre 02, 2025
Katleen Levy: No tengo vela en ese entierro

Katleen Levy: No tengo vela en ese entierro

Septiembre 02, 2025
La salud vuela alto: Dron lleva insumos médicos a Ngäbe Buglé

La salud vuela alto: Dron lleva insumos médicos a Ngäbe Buglé

 Septiembre 02, 2025

Las autoridades locales aseguran que estas medidas buscan garantizar la dignidad del servicio funerario, al tiempo que enfrentan el creciente problema de saturación en los cementerios municipales.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Menor asesinado tras brutal riña en baile típico

Menor asesinado tras brutal riña en baile típico
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Jubilados reciben fallo para pago de intereses del Cerpadem

Jubilados reciben fallo para pago de intereses del Cerpadem
Persecución y balacera por droga terminan en tragedia

Persecución y balacera por droga terminan en tragedia
Entregan a menor sospechoso de matar a joven en baile típico

Entregan a menor sospechoso de matar a joven en baile típico