Centenares de aspirantes buscan una plaza de enfermería en la CSS

Desde temprano, más de 700 enfermeras y enfermeros llegaron este lunes 15 de diciembre para presentar la prueba de conocimientos generales y optar por una plaza en la Caja de Seguro Social (CSS).



La semana pasada, la CSS anunció un nuevo proceso de contratación de enfermeras y enfermeros para reforzar la atención en los hospitales del país.



Como parte del procedimiento los aspirantes tienem que enfrentarse a unas pruebas de conocimientos básicos.

No es un simple trámite: la CSS quiere asegurarse de que quienes entren estén listos para lidiar con la realidad diaria de las salas de urgencias y los pabellones, donde cada minuto importa.

La jefa nacional de enfermería, Doris Blandón, explicó que la evaluación se realiza de forma simultánea a nivel nacional, incluyendo Chiriquí, Bocas del Toro, Coclé y el hospital de Aguadulce, aunque muchos aspirantes decidieron trasladarse hasta la capital.

“Son pruebas básicas pero fundamentales para el ejercicio de la enfermería”, detalló Blandón. Entre los temas evaluados están cálculo de dosis, manejo de venoclisis, goteos, metrología, medicamentos y cuidados de enfermería, además de situaciones clínicas comunes, como la atención inmediata a un paciente recién operado.

Tras aprobar el examen, los aspirantes quedarán en lista de elegibles, a la espera de que en marzo, con la apertura del presupuesto, inicie el proceso de contrataciones.

Para muchos, esta prueba representa una oportunidad real de estabilidad laboral y el resultado de años de estudio y sacrificio.

