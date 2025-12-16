Navarro: Auditoría a la mina terminará entre abril y mayo

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, informó ayer que la auditoría integral de la mina analiza más de 370 componentes y deberá terminar entre abril y mayo.

Navarro explicó que este proceso contempla la entrega de tres informes y un informe final, que le permitirá al Estado conocer la situación heredada de la administración anterior.

"El primer informe sale este mes, un segundo informe en enero y luego un tercero, que culminará con un informe final entre abril y mayo. Todo este proceso tomará aproximadamente seis meses", manifestó el titular de MiAmbiente.

Además, recalcó que todos los documentos serán de carácter público y estarán en la página web del Ministerio de Ambiente.

“Para ese momento los panameños y el Estado panameño sabremos exactamente qué fue lo que ocurrió en la mina que heredamos”, dijo.

Navarro también se refirió al proceso del cierre minero y los riesgos ambientales.

"Cerrar una mina de esta magnitud es muy complicado. No se cierra una mina apagando un interruptor. Es un proceso extremadamente complejo que requiere medidas también responsables", añadió.

Destacó que actualmente existe un hueco abierto y más de 400 toneladas de material minado no procesado, que generan lixiviados contaminantes cada vez que llueve, afectando las fuentes de agua de la región.

Por lo que dijo, han llevado a cabo acciones para combatir los riesgos, como la eliminación del concentrado de cobre, la exportación del material procesado y el traslado de sustancias peligrosas como el nitrato de amonio, reduciendo riesgos ambientales y de seguridad.

Por último, reiteró que la auditoría fue una decisión tomada por el presidente José Raúl Mulino y enfatizó que el proceso no responde a improvisaciones ni presiones externas.