Nacional - 16/12/25 - 12:00 AM

Mulino llama a Kast para desearle "lo mejor en este nuevo capítulo" en Chile

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llamó ayer al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, para "desearle lo mejor" a la vez que espera "seguir fortaleciendo los lazos" entre ambos países "sobre la base de todo lo bueno que ya tenemos en común".

"Grata llamada con el Presidente Electo (Kast) deseándole todo lo mejor a él y al pueblo chileno en este nuevo capítulo. Esperamos encontrarnos pronto y seguir fortaleciendo los lazos entre nuestros países, sobre la base de todo lo bueno que ya tenemos en común y generar más oportunidades para ambas naciones!", escribió Mulino en X.

La noche del pasado domingo tanto Mulino como la Cancillería panameña felicitaron al presidente electo de Chile y le auguraron "alcanzar los objetivos trazados", así como a la sociedad chilena por su "ejemplar comportamiento cívico y democrático durante el proceso electoral".

El ultraderechista José Antonio Kast, que lideraba las encuestas para la segunda vuelta de las presidenciales chilenas, derrotó por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, candidata unitaria de la izquierda y exministra de Trabajo del Gobierno del presidente saliente Gabriel Boric.

