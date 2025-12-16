Coordinan acciones de seguridad ante festividades de fin de año

Con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana durante las celebraciones de fin de año y otras festividades próximas, se realizó una jornada de coordinación interinstitucional entre los siete alcaldes de la provincia de Herrera y la Policía Nacional.

El gobernador de la provincia, Elías Corro, informó que estas coordinaciones buscan establecer un plan de trabajo conjunto que permita garantizar el orden público, la tranquilidad de los hogares y la protección de la población durante las actividades festivas que se desarrollan en la provincia.

“Se realizaron reuniones de trabajo con los alcaldes y la Policía Nacional para coordinar las acciones de seguridad que se implementarán en fin de año y en las demás festividades que se aproximan, con el fin de prevenir situaciones que puedan afectar la convivencia pacífica y la seguridad de los ciudadanos”, señaló el gobernador Corro.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la regulación de actividades festivas, el control del consumo de bebidas alcohólicas, la atención de situaciones que puedan generar alteraciones del orden público. Así mismo, las autoridades locales enfatizaron la necesidad de mantener una comunicación permanente entre las autoridades locales y los estamentos de seguridad para evitar situaciones que lamentar.

El gobernador destacó que estas acciones permitirán una respuesta más oportuna y efectiva ante cualquier eventualidad, al tiempo que reiteró el compromiso de trabajar de manera articulada con los gobiernos locales para salvaguardar la paz social en la provincia de Herrera.

Se trata de una coordinación que permitirá trazar un plan maestro de respuesta no solo durante las fiestas de fin de año, sino en otras futuras que se aproximan en el primer trimestre del año y que atraen a miles de personas en la región.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a celebrar de manera responsable, respetando las normas establecidas y colaborando con las autoridades, a fin de que las festividades se desarrollen en un ambiente de seguridad, convivencia y tranquilidad para todos.