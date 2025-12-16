Flores: Diputados de Vamos no han cumplido con la rendición de cuentas

El contralor de la República, Anel Flores, reveló que varios diputados de la Coalición Vamos no han cumplido con la rendición de cuentas de sus fondos.

Flores aseguró que el alboroto por la asignación de partidas a ciertos municipios es una bomba de humo de los diputados libres postulados para desviar la atención.

"Parte de esta bulla es para desviar la atención de la lista de diputados que ni han cumplido con la rendición de cuentas y la mayoría son de la Coalición Vamos", dijo.

Además, señaló que solo cuatro partidos han presentado su rendición de cuentas. Reveló que el Partido Revolucionario Democrático (PRD), el Molirena y el Movimiento Otro Camino (Moca) no han cumplido con el proceso.

El contralor señaló directamente a Ricardo Lombana (Moca), Alexandra Brenes (Vamos) y Betserai Richards (Moca).

"Ellos son los primeros que se rasgan la ropa señalando temas del Estado y esto está mal porque si queremos empezar a hacer las cosas bien, la ley tiene que entrar por casa", dijo Flores en una entrevista a TVN Noticias.

Añadió: "Yo sé que todo esto es para desviar esto, porque todas estas personas están pidiendo prórroga para rendir cuentas de un año y medio de gestión cuando debieron presentarla en el primer año".

El contralor dijo que “ahora lo que viene es una auditoría de los fondos postelectorales de estos señores y de los partidos que no sabemos cómo usaron los dineros".

Enfatizó que se trata de plata de los panameños, la cual es sagrada, y se verá qué se hizo con esos fondos. Por lo que considera, se debe hacer un manual de cómo se van a usar esos dineros y que debe ser aprobado por ley.

Niegan señalamientos

Por otro lado, tras las declaraciones del contralor, Lombana y la diputada Brenes salieron al paso en sus redes sociales.

“Rechazamos categóricamente los irresponsables señalamientos del Contralor, insinuando que MOCA no ha rendido cuentas. Esto es falso. Hemos cumplido con absolutamente todo lo exigido por las leyes y lo seguiremos haciendo”, dijo Lombana en su cuenta de X.

Mientras que Brenes aclaró que su informe de cuentas sí fue entregado.

La diputada explicó además que la solicitud de prórroga realizada está expresamente permitida por la ley, específicamente por la Ley 32 de 1980 y la Resolución 27-01 de 2025 de la Contraloría General, y que dicha prórroga incluso fue recomendada por personal capacitador de la propia Contraloría, durante una orientación brindada el pasado 25 de diciembre.

Asamblea

Flores mostró su preocupación por el crecimiento sostenido de la planilla de la Asamblea Nacional.

Reiteró la propuesta de eliminar el mecanismo conocido como 20-20, que permite a cada diputado manejar hasta 20 mil dólares mensuales en nombramientos.

"Actualmente hay 1,011 personas nombradas bajo esta figura, lo que representa cerca de dos millones de dólares mensuales", dijo.

Además, comentó que la Asamblea tiene más de 3 mil funcionarios, algunos despachos con más de 300 colaboradores, por lo que se trabaja en una reducción progresiva.

En tanto, criticó a algunos diputados independientes, quienes, según él, hoy replican prácticas que antes cuestionaban, como el uso de vehículos oficiales, escoltas y la contratación masiva.

"En la Asamblea hay más de 3 mil funcionarios, hay de todo; creo que hasta astronautas hay allí. Entonces, ¿por qué los nuevos diputados tienen 20-20?", añadió.

En cuanto a las irregularidades en la asistencia, dijo: "El que no marca, no cobra".

Flores explicó que la planilla ronda entre los 7.1 millones de dólares y debería reducirse a unos 5 millones.