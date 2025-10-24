Centro Cultural de Santiago, un sueño de 14 años, finalmente se hará realidad

El Ministerio de la Presidencia y el Municipio de Santiago, en la provincia de Veraguas, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional que permitirá la tan esperada construcción del Centro Cultural, Deportivo y Recreativo de Santiago. Este proyecto, que ha sido una demanda de la comunidad santiagueña durante 14 años, comenzará a materializarse gracias a este acuerdo.

La firma se llevó a cabo este jueves durante el Consejo de Gabinete Ampliado celebrado en la ciudad de Santiago, con la presencia del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y el alcalde de la ciudad, Eric Jaén.

En su intervención, el alcalde Jaén expresó su agradecimiento al Gobierno Nacional por el apoyo brindado, señalando que este proyecto será clave para el desarrollo de la ciudad.

El convenio, que tiene una vigencia de cuatro años, establece un marco de colaboración bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), con el objetivo de que el Centro Cultural, Deportivo y Recreativo sea autogestionado una vez concluido. "Este proyecto nos lo presentó el alcalde Jaén hace unos meses, y nos pareció muy interesante. Lo que hicimos fue buscarle viabilidad", comentó el ministro Orillac.

La Secretaría Nacional de Asociaciones Público-Privadas del Ministerio de la Presidencia brindará asistencia técnica al municipio durante todo el proceso, desde la identificación y planificación hasta la ejecución del proyecto.

"Este proyecto cambiará la vida del centro de la ciudad de Santiago, trayendo beneficios a la comunidad. Es una obra que esta administración espera iniciar con mucho entusiasmo", destacó Orillac.

El Centro Cultural, Deportivo y Recreativo de Santiago será un espacio diseñado para fortalecer la identidad de los santiagueños, promover el talento local y crear oportunidades para toda la comunidad.

