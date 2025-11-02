Centro de salud de Palmas Bellas gana concurso de mesas clínicas en Colón

Panamá- El Ministerio de Salud (Minsa) llevó a cabo, durante el inicio de las fiestas patrias, el concurso de mesas clínicas con los médicos internos que laboran en los centros de salud del Minsa de la provincia de Colón.

El primer lugar lo ocuparon los médicos internos del Centro de Salud de Palmas Bellas, situado en el distrito de Chagres en la Costa Abajo de Colón, con un caso clínico de hipertensión arterial.

Mientras que el segundo lugar lo ocupó el Centro de Salud de Icacal, en el corregimiento de Salud, Costa Abajo de Colón, con un caso clínico y su diagnóstico de obesidad y dislipidemia.

En tanto, el tercer lugar fue para el Centro de Salud de Escobal, sector del lago Gatún, con la ponencia sobre el síndrome metabólico.

Las presentaciones fueron evaluadas por los galenos del Minsa Ibrahim Alvarado, Ricardo Brazier, Julio Palacios y Delia Santizo.

Nancy Torres, directora regional del Minsa, manifestó que este tipo de actividades ayuda a ampliar y reforzar los conocimientos médicos, para luego aplicarlos en la atención que se brinda a los pacientes.

La actividad fue coordinada por Docencia Médica del Ministerio de Salud en la provincia de Colón en la Unidad Docente Regional.